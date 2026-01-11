Borussia Dortmund-Werder Brema martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Borussia Dortmund e Werder Brema si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30. Dopo il pareggio 3-3 con Francoforte, il Borussia di Kovac affronta questa sfida nel primo turno infrasettimanale dell’anno. Di seguito, sono disponibili formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio l’incontro.

Reduce dal rocambolesco 3 a 3 di Francoforte il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato nel primo turno infrasettimanale di questo 2026 contro il Werder Brema. Partita decisamente pazza al Signal Iduna Park, con i gialloneri andati prima 2 volte in vantaggio e poi rimontati e superati nel finale dal gol dell’ex Dahoud. Ci ha pensato Chukwuemeka in pieno recupero a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

