Bombe carta davanti all’hotel del Parma a Lecce

Nelle ore notturne, davanti all'hotel del Parma a Lecce, si è verificato un episodio inquietante legato alla trasferta dei gialloblù. Un episodio che ha attirato l’attenzione e che si inserisce nel contesto della recente trasferta della squadra, senza causare danni o feriti. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Residui di bombe carta e altre due inesplose. Gli artificieri fuori dall’hotel che ospita i calciatori del Parma - facebook.com facebook

