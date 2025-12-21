Bombe carta sotto l’hotel E’ l’antipasto al derby

Nella notte, tre bombe carta sono state lanciate sotto l’hotel della Vis, poco prima delle quattro. Si tratta di un episodio senza conseguenze che ha segnato l’inizio del sabato dedicato al derby. Un gesto che ha suscitato preoccupazione e attenzione nella zona, senza però causare danni o feriti.

Tre bombe carta verso le quattro di notte sotto l'hotel della Vis. È questo il brutto episodio, senza conseguenze, che ha aperto il sabato di derby. Bombe carta che non sono state però seguite nè da cori nè da altre manifestazioni violente nel resto della giornata. Episodio singolo, quello nel cuore della notte, che non va ad infangare una tifoseria molto calorosa. Sul campo la Vis è riuscita a sconfiggere i padroni di casa ma Stellone non ne è comunque rimasto del tutto soddisfatto: "Sono contento per la vittoria, un po' meno per la prestazione. Nel primo tempo la Samb si sarebbe meritata qualcosa in più del pareggio.

