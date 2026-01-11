Residui di bombe carta e altre due inesplose Gli artificieri fuori dall’hotel che ospita i calciatori del Parma
A Lecce, si sono trovati residui di bombe carta e due ordigni inesplosi vicino all'hotel che ospita i calciatori del Parma. Si sospetta che si tratti di un messaggio indirizzato alla squadra, in vista della partita di questa giornata al “Via del Mare” contro i giallorossi. Le autorità hanno prontamente inviato gli artificieri per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.
LECCE – Residui di bombe carta e altri due ordigni inesplosi: con ogni probabilità un messaggio rivolto al club del Parma calcio che, nella tarda mattinata di oggi, sfiderà i giallorossi in una gara al “Via del Mare”. Un intervento degli artificieri dell’Arma è stato effettuato nella nottata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
