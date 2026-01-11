Residui di bombe carta e altre due inesplose Gli artificieri fuori dall’hotel che ospita i calciatori del Parma

A Lecce, si sono trovati residui di bombe carta e due ordigni inesplosi vicino all'hotel che ospita i calciatori del Parma. Si sospetta che si tratti di un messaggio indirizzato alla squadra, in vista della partita di questa giornata al “Via del Mare” contro i giallorossi. Le autorità hanno prontamente inviato gli artificieri per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

Roma, bombe carta nella notte a Fidene e a Ostia, paura e danni. Due colpi di pistola sparati ad Anzio: un ferito - La prima bomba carta è esplosa vicino a un bar in via Monte Sirino, a Fidene, danneggiando due auto in sosta, la seconda in via Tortuga a Ostia ha provocato danni a un palazzo. msn.com

Che la vicenda dei residui di cibo finiti negli spogliatoi della quaterna arbitrale al termine di Cosenza-Monopoli abbia generato scalpore, imbarazzo e incredulità tra i tifosi rossoblù è un dato oggettivo. Meno chiari, fino a oggi, sono stati i contorni di un episodio - facebook.com facebook

