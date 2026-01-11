Bisseck a DAZN | Inter Napoli? Siamo pronti carichi e aggressivi per una grande serata

Bisseck, intervistato da DAZN, ha sottolineato l’importanza del sistema di gioco dell’Inter e la concentrazione richiesta contro il Napoli. A pochi minuti dal fischio d’inizio, il difensore ha espresso la preparazione della squadra e la determinazione nel affrontare una sfida fondamentale per il campionato. La serata promette intensità e attenzione, elementi chiave per ottenere un risultato positivo contro gli azzurri.

Inter News 24 Bisseck a DAZN a pochi minuti da Inter-Napoli: l'importanza del sistema di gioco del mister e l'attenzione necessaria contro gli attaccanti azzurri. Pochi istanti prima del big match tra Inter e Napoli, Yann Aurel Bisseck, difensore centrale tedesco dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida. Le sue parole fotografano un gruppo concentrato e consapevole, pronto a mettere in campo quanto preparato durante la settimana. Il centrale ha sottolineato come la squadra non guardi alla gara d'andata, ma agli insegnamenti tratti da quella partita. L'Inter arriva all'appuntamento con continuità difensiva: è la sesta gara consecutiva con lo stesso terzetto arretrato, segnale di fiducia e stabilità nel sistema del mister Cristian Chivu.

