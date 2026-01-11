Biathlon Elvira Oeberg vince anche la pursuit di Oberhof Rebecca Passler in zona punti

Elvira Oeberg si impone nella pursuit femminile di Oberhof, aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva dopo la sprint. La gara, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si è conclusa con la svedese davanti a Suvi Minkkinen e Hanna Oeberg. In zona punti si è distinta anche Rebecca Passler, confermando il suo buon stato di forma nella stagione in corso.

La svedese Elvira Oeberg, dopo essersi aggiudicata la sprint, vince anche la 10 km pursuit femminile di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: precedute la finlandese Suvi Minkkinen, seconda, e la sorella maggiore Hanna, terza. In casa Italia va a punti solo Rebecca Passler, 25ma, mentre finiscono dalla top 40 Linda Zingerle, 41ma, Michela Carrara, 45ma, ed Hannah Auchentaller, 46ma. Successo per la svedese Elvira Oeberg, che centra l'accoppiata sprint-pursuit, imponendosi grazie ad un solo errore al tiro, con il crono di 31'38?5, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, già seconda anche nella sprint, che si attesta alla piazza d'onore con un solo bersaglio mancato, a 16?6.

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: doppietta di Elvira, italiane deludenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON Si chiude qui la Diretta LIVE dell’inseguimento femminile ... oasport.it

Buone risposte per Rebecca Passler e Michela Carrara nella sprint di Oberhof vinta da Elvira Oeberg - 5 km sprint di Oberhof (Germania), valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

La sprint femminile di Oberhof consegna a Elvira Öberg il primo successo stagionale e il tanto atteso ritorno sul gradino più alto del podio nella stagione 2025/26. Ottima la prova delle azzurre, con Rebecca Passler 11ma e Michela Carrara 14ma #biathlon #bi - facebook.com facebook

Un anno intero all’inferno, a guardare le altre gareggiare, con la schiena a pezzi. E appena quattro gare d’attesa prima di riscoprire paradiso. Lisa #Vittozzi è tornata a eccellere. E a vincere. #biathlon #HOC25 x.com

