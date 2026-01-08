Buone risposte per Rebecca Passler e Michela Carrara nella sprint di Oberhof vinta da Elvira Oeberg

Nella sprint di Oberhof valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, Elvira Oeberg si è aggiudicata la vittoria. L’Italia, senza Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, ha ottenuto buone prestazioni con Rebecca Passler, che si è classificata 11ª, e Michela Carrara, 14ª. La gara si è svolta su un percorso di 7,5 km, confermando l’interesse crescente per questa stagione.

La svedese Elvira Oeberg vince la 7.5 km sprint di Oberhof (Germania), valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l'Italia, orfana di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, registra l'11° posto di Rebecca Passler ed il 14° di Michela Carrara. Va a punti anche Linda Zingerle, 40ma, mentre non ce la fa Hannah Auchentaller, 41ma, infine non prenderà parte alla pursuit di domenica Samuela Comola, 74ma. A fare la differenza è la precisione al poligono, dato che le prime quattro chiudono tutte con il 1010 al tiro: vince la svedese Elvira Oeberg in 22'00?6, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda a 21?1, mentre chiude terza la transalpina Julia Simon, staccata di 23?6.

Biathlon: Passler salta gare a Kontiolahti che aprono la Cdm - Dopo Lisa Vittozzi, anche Rebecca Passler salterà le gare in programma a Kontiolahti (Finlandia), che da sabato prossimo apriranno la Coppa del mondo di biathlon. ansa.it

