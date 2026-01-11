Benevento gli esami non finiscono mai | contro la Casertana per la maturità

Benevento si prepara ad affrontare una sfida importante contro la Casertana, un appuntamento che rappresenta un momento di verifica per la squadra. In un campionato caratterizzato da continui ostacoli, questa partita assume un significato particolare nel percorso di crescita e di consolidamento del team. Il confronto si inserisce in un contesto di continui esami che mettono alla prova la solidità e la determinazione del Benevento, in cerca di risultati positivi per proseguire il cammino.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli esami non finiscono mai, come recita il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo. Concetto che conosce alla perfezione il Benevento (44), che solo una settimana fa ha iniziato il suo cammino ricco di insidie nel girone di ritorno e che oggi affronterà una delle trasferte più ostiche della stagione sul campo della Casertana (38). I Falchetti, dopo un avvio di torneo con ben esposto il cartello “lavori in corso”, da qualche tempo a questa parte hanno cambiato marcia e sono proprio insieme a quella giallorossa la squadra più in forma del campionato. Al “Pinto” (ore 17:30) andrà in scena un derby dal pronostico difficile, ma che potrebbe rappresentare per la Strega il definitivo trampolino di lancio in caso di sesto successo consecutivo che consoliderebbe il primato e farebbe schizzerebbe alle stelle il morale per i ragazzi di Floro Flores. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

