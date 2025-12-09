inter per chivu gli esami non finiscono mai

L'Inter si prepara ad affrontare il Liverpool a San Siro, un test importante in un momento di grande forma. Per Chivu, questa sfida rappresenta un nuovo punto di crescita e di sfida personale, evidenziando un livello di prestazioni mai raggiunto prima. La partita si preannuncia come un momento cruciale per entrambe le squadre, in un contesto di alta tensione e grandi aspettative.

C'è il Liverpool a San Siro, il livello si alza ancora un po'. Mai così alto quest'anno per l'Inter, mai così alto per Chivu in carriera. Ogni volta un test, per l'allenatore e la sua squadra. Ingiusto, forse. È come se Chivu dovesse fare vedere ogni volta che è bravo, nemmeno poi fosse lui a calciare i rigori. Soprattutto è come se le 2 finali raggiunte nelle ultime 3 edizioni di Champions, non fossero bastate per rimettere l'Inter fra le grandi d'Europa, quelle squadre che possono perdere qualche partita senza perderne il titolo. Il Liverpool, per esempio: quest'anno ha perso più dell'Inter, ha 3 punti in meno nel maxi girone di Champions, è molto indietro in Premier League, nono e lontanissimo dall'Arsenal capolista (-10), arriva a Milano senza uno dei suoi totem storici (Salah, non convocato e in aperta rottura con club e tecnico), si è appena fatto rimontare 2 gol dal modesto Leeds, eppure incute timore già solo dal nome, nonostante l'Inter abbia appena dominato il Como e Chivu abbia rifilato una sonora lezione al rampante Fabregas.