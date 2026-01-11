Benevento 5 il 2026 inizia con un blitz | giallorossi saldamente in vetta

Il Benevento 5 inizia il 2026 con una vittoria importante, consolidando la propria posizione in classifica. Sul campo del PalaUnimol, la squadra allenata da mister Scarpitti ha superato il Laborvetro CLN Cus Molise per 2-1, mantenendo la testa del campionato. Un risultato che testimonia il buon stato di forma del team e la continuità delle prestazioni finora offerte.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 2026 inizia nel migliore dei modi per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra allenata da mister Scarpitti espugna il PalaUnimol, supera per 2-1 il Laborvetro CLN Cus Molise e resta saldamente in vetta alla classifica. Decisive le reti di Abdala e Zonta, entrambe messe a segno nel primo tempo. DOPPIO VANTAGGIO – Scarpitti deve rinunciare a capitan De Crescenzo, fermato per squalifica, e a Volonnino, ancora alle prese con l’infortunio. Lo starting five è composto da Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso. Pronti via e Rafinha si rende subito pericoloso dalle parti di Oliveira. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

