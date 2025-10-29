Serie A Roma-Parma 2-1 | giallorossi in vetta con il Napoli

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha superato per 2-1 il Parma nella gara disputata all’Olimpico e valida per la nona giornata di serie A. Rete di Herrmoso al 63?, raddoppio di Dovbyk all’81, nel finale rete di Circati all’86’. Con questa vittoria i giallorossi tornano in testa alla classifica raggiungendo in vetta alla classifica a 21 punti il Napoli.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

serie a roma parma 2 1 giallorossi in vetta con il napoli

© Lapresse.it - Serie A, Roma-Parma 2-1: giallorossi in vetta con il Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Da sport.sky.it

serie roma parma 2SERIE A - Roma-Parma 2-1, Hermoso e Dovbyk regalano il successo ai giallorossi - Primo tempo sofferto per i giallorossi, in cui è pesato anche il forfait di Ferguson, uscito per infortunio, concluso ... napolimagazine.com scrive

serie roma parma 2RomaParma 2-1, cronaca e highlights: Hermoso e Dovbyk per la vittoria! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: Soulè segna e il VAR annulla, Hermoso e Dovbyk per la vittoria, inutile Circati! Da generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Roma Parma 2