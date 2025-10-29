Serie A Roma-Parma 2-1 | giallorossi in vetta con il Napoli

La Roma ha superato per 2-1 il Parma nella gara disputata all’Olimpico e valida per la nona giornata di serie A. Rete di Herrmoso al 63?, raddoppio di Dovbyk all’81, nel finale rete di Circati all’86’. Con questa vittoria i giallorossi tornano in testa alla classifica raggiungendo in vetta alla classifica a 21 punti il Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Roma-Parma 2-1: giallorossi in vetta con il Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, in campo Fiorentina-Inter, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Alle 20.45 Fiorentina-Inter Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maraton Vai su Facebook

AS Roma (@OfficialASRoma) / Posts - X Vai su X

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Da sport.sky.it

SERIE A - Roma-Parma 2-1, Hermoso e Dovbyk regalano il successo ai giallorossi - Primo tempo sofferto per i giallorossi, in cui è pesato anche il forfait di Ferguson, uscito per infortunio, concluso ... napolimagazine.com scrive

Roma – Parma 2-1, cronaca e highlights: Hermoso e Dovbyk per la vittoria! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: Soulè segna e il VAR annulla, Hermoso e Dovbyk per la vittoria, inutile Circati! Da generationsport.it