Sassuolo-Roma termina 0-1 | giallorossi in vetta a pari punti con il Napoli
Un testa a testa tutto centro-meridionale in Serie A, con la Roma di Gasp che aggancia gli azzurri in classifica. Sassuolo-Roma 0-1: giallorossi in vetta. La Roma batte il Sassuolo 1-0 e raggiunge il Napoli in cima alla classifica con 18 punti. Decisivo il gol di Paulo Dybala al 16? del primo tempo, che ha sbloccato la partita e permesso ai giallorossi di controllare il match fino al fischio finale. La squadra di Gasperini si conferma molto solida difensivamente (3 gol subiti in 8 gare) e, dopo le sconfitte rimediate contro Inter e Viktoria Plzen, riesce a rimettersi subito in carreggiata. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
