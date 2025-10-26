Beatrice Bellucci morta in un incidente sulla Colombo | l'autista della Bmw negativo a test su alcol e droga

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono risultati negativi i test sulla presenza di alcol e droghe nel sangue sul 22enne che, alla guida di una Bmw, nella notte tra venerdì e sabato ha travolto l'auto sulla quale viaggiava Beatrice Bellucci, morta a 20 anni sulla Colombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

beatrice bellucci morta incidenteBeatrice Bellucci, morta in un incidente sulla Colombo: l’autista della Bmw negativo a test su alcol e droga - Sono risultati negativi i test sulla presenza di alcol e droghe nel sangue sul 22enne che, alla guida di una Bmw, nella notte tra venerdì e sabato ha ... Si legge su fanpage.it

beatrice bellucci morta incidenteBeatrice Bellucci, la 20enne mota nell'incidente a Roma: è caccia a due auto scappate - Com'è morta Beatrice Bellucci, la 20enne che ha perso la vita sulla Cristoforo Colombo a Roma? Come scrive msn.com

beatrice bellucci morta incidenteChi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a Roma - La ragazza, che viveva all'Infernetto, aveva militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma Club. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Bellucci Morta Incidente