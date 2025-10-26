Beatrice Bellucci morta in un incidente sulla Colombo | l'autista della Bmw negativo a test su alcol e droga

Sono risultati negativi i test sulla presenza di alcol e droghe nel sangue sul 22enne che, alla guida di una Bmw, nella notte tra venerdì e sabato ha travolto l'auto sulla quale viaggiava Beatrice Bellucci, morta a 20 anni sulla Colombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

