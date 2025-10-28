La Valtur Brindisi stecca a Verona | altra battuta d' arresto in casa della capolista

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Seconda sconfitta consecutiva per una Valtur Brindisi, costretta a inseguire una Tezenis Verona solida e padrona della contesa sin dalla palla a due. La squadra di coach Bucchi soffre la pressione a tutto campo della difesa avversaria, mostra nervosismo e imprecisione al tiro e non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

