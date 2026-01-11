Basket una sfortunata IES Pisa perde a Volterra dopo un overtime in Divisione Regionale 2

Nella penultima giornata della Divisione Regionale 2, girone D, l’AutoEtruria Volterra ha ottenuto una vittoria in overtime contro la Devitalia IES Pisa. La partita si è svolta a Volterra, segnando una sconfitta per la squadra pisana in un match equilibrato e combattuto. Questo risultato influisce sulla classifica di entrambe le formazioni in vista delle ultime giornate del campionato.

Pisa, 11 gennaio 2025 – La penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, ha visto la vittoria dopo un supplementare dell’ AutoEtruria Volterra, nel derby della provincia pisana con la Devitalia IES Pisa. Su un campo in cui normalmente è difficile giocare per gli ospiti, i ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno disputato un’ottima gara, dominando in avvio, per poi essere raggiunti al riposo, andare nuovamente al comando e approdare, a causa di due passaggi sbagliati, all’overtime, in cui hanno perso per un solo canestro.. LA CRONACA – Partiti molto bene, i biancocelesti sono riusciti, con una buona difesa, a limitare le percentuali offensive dei padroni di casa, riuscendo ad andare in vantaggio anche di 17 punti e chiudendo il primo quarto sul 19-32. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, una sfortunata IES Pisa perde a Volterra dopo un overtime in Divisione Regionale 2 Leggi anche: Basket, una sfortunata IES perde in volata a Livorno con la US, in Divisione Regionale 2 Leggi anche: Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, con GMV-IES La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Basket, una sfortunata IES Pisa perde a Volterra dopo un overtime in Divisione Regionale 2 - Pisa, 11 gennaio 2025 – La penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, ha visto la vittoria dopo un supplementare dell’ AutoEtruria Volterra, nel derby della provincia pisana ... sport.quotidiano.net

