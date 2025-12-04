Basket una sfortunata IES perde in volata a Livorno con la US in Divisione Regionale 2

Pisa, 4 dicembre 2025 – Sfortunata prova della IES Pisa, nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2. A Livorno, sul campo della spigolosa US, i ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri sono stati in partita per tutti quaranta minuti, cedendo solo nel finale, in una gara a tratti fin troppo fisica.. LA CRONACA – La partita inizia punto a punto, con parecchi errori al tiro per la IES, che termina comunque il primo quarto incollata ai locali ( 16-15 ). Nel secondo, grazie anche ad un arbitraggio a tratti troppo permissivo, i blues vanno sotto, andando al riposo sul 41-34. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

