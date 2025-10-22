Basket aria di derby a Pisa in Divisione Regionale 2 con GMV-IES

Pisa, 22 ottobre 2025 – Vento in poppa per le compagini pisane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2, tutte reduci da successi nella seconda giornata, con DREAM e IES imbattute, a punteggio pieno. Il terzo turno vede gli appassionati di Pisa focalizzati sul primo derby della stagione, GMV-IES, in programma sabato alle 18,30 a Ghezzano, mentre il DREAM è atteso da un’importante verifica domenica a Volterra.. GMV – Il gruppo biancoverde, dopo aver iniziato con una sconfitta interna, contro la squadra forse più attrezzata del girone, quella Fortezza Livorno che, oltre a coach Parcesepe, ha acquisito molti atleti di categoria superiore, ha conquistato il primo successo sul campo dell’Etrusca S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, con GMV-IES

