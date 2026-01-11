L’OraSì torna in campo oggi alle 18 a Latina, affrontando una sfida importante in serie B. Dopo il passo falso casalingo contro Loreto Pesaro, la squadra cerca di riprendere il ritmo e migliorare le prestazioni. Auletta ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui dettagli per affrontare al meglio questa trasferta e continuare il percorso di crescita nel campionato.

Persa la strada maestra con l’inaspettato scivolone casalingo contro Loreto Pesaro, l’ OraSì riprende da Latina la marcia per ritrovare la retta via. I giallorossi saranno attesi alle 18 dalla Benacquista Assicurazioni, quinta della classe che vorrà riscattare il ko con la Luiss Roma della scorsa giornata, un’avversaria di altissimo livello. Il fatto che sia una sfida molto difficile, porterà Dron e compagni a restare sempre attenti e a non avere cali di concentrazione, ma fondamentale sarà leggere molto bene il match per non farsi sorprendere. Uno dei punti di forza di Latina, che all’andata ha sbancato 83-79 il PalaCosta, è Gramenzi, coach che ha conquistato undici promozioni in carriera dalla D all’A1, bravo ad imbrigliare e a snaturare il gioco degli avversari, mandandone in crisi soprattutto i punti di riferimento del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. L’OraSì oggi alle 18 sul difficile campo di Latina. Auletta: "Dobbiamo essere attenti ai dettagli»

Leggi anche: Basket serie B - In campo alle 18. Per l’OraSì c’è Roma, colosso-capolista

Leggi anche: Basket serie B. L’OraSì ospita stasera Ferrara. Auletta recupera capitan Dron

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie B Interregionale - 14a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche aggiornate - Siamo alla quattordicesima giornata della stagione regolare, spalmata su tre giorni 3 e ... pianetabasket.com