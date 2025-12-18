Stasera alle 20, l’OraSì affronta Ferrara in una sfida cruciale di serie B. Dopo le recenti difficoltà, la squadra cerca di superare la ‘sindrome di Penelope’ e tornare a vincere. Auletta può contare sul recupero di capitan Dron Rius, ma sarà fondamentale mantenere la concentrazione e consolidare i progressi fatti. Una partita da non perdere per capire se l’OraSì riuscirà a invertire il trend e a rilanciarsi in campionato.

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. L’OraSì ospita stasera Ferrara. Auletta recupera capitan Dron

Riuscirà l’OraSì a vincere la ‘sindrome di Penelope’ che le fa disfare sistematicamente tutto quello di buono che aveva creato nella partita precedente? La risposta dovrà arrivare stasera, quando alle 20.30 i giallorossi ospiteranno una Adamant Ferrara alla disperata ricerca di punti, con una serie di cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Non che l’OraSì stia meglio, perché la prestazione di domenica scorsa con Piombino è stata una delle peggiori della stagione per l’arrendevolezza mostrata e ha cancellato le buone prove con Virtus Roma e Jesi. Oggi sarà necessario un pronto riscatto. Coach Auletta avrà anche il capitano Dron, uscito con Piombino dopo pochi minuti per una contusione al ginocchio rivelatasi fortunatamente lieve, confermatosi l’anima della squadra, perché senza di lui il gruppo si è smarrito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

