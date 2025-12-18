Basket serie B L’OraSì ospita stasera Ferrara Auletta recupera capitan Dron
Stasera alle 20, l’OraSì affronta Ferrara in una sfida cruciale di serie B. Dopo le recenti difficoltà, la squadra cerca di superare la ‘sindrome di Penelope’ e tornare a vincere. Auletta può contare sul recupero di capitan Dron Rius, ma sarà fondamentale mantenere la concentrazione e consolidare i progressi fatti. Una partita da non perdere per capire se l’OraSì riuscirà a invertire il trend e a rilanciarsi in campionato.
Riuscirà l’OraSì a vincere la ‘sindrome di Penelope’ che le fa disfare sistematicamente tutto quello di buono che aveva creato nella partita precedente? La risposta dovrà arrivare stasera, quando alle 20.30 i giallorossi ospiteranno una Adamant Ferrara alla disperata ricerca di punti, con una serie di cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Non che l’OraSì stia meglio, perché la prestazione di domenica scorsa con Piombino è stata una delle peggiori della stagione per l’arrendevolezza mostrata e ha cancellato le buone prove con Virtus Roma e Jesi. Oggi sarà necessario un pronto riscatto. Coach Auletta avrà anche il capitano Dron, uscito con Piombino dopo pochi minuti per una contusione al ginocchio rivelatasi fortunatamente lieve, confermatosi l’anima della squadra, perché senza di lui il gruppo si è smarrito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket serie B Dopo la sconfitta casalinga con Quarrata. OraSì, rabbia Auletta: "Black out assurdo»
Leggi anche: Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas stasera debutta con Castelfranco
Serie B Interregionale - 10a giornata 25-26: calendario, risultati posticipi, classifiche - Siamo alla decima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... pianetabasket.com
Basket serie B - Il nuovo acquisto. OraSì, il veterano. Enzo Cena ha detto ’sì’ - Questo è il film girato dall’OraSì in neanche dieci giorni ovvero dall’ufficializzazione del passaggio di proprietà della società comunicato lunedì 7 luglio, ... ilrestodelcarlino.it
Basket, serie B. La Luiss resta imbattuta, per la Virtus 1960 arriva la prima sconfitta a San Severo - La Luiss Roma batte Casoria e resta imbattuta in campionato, prima sconfitta invece per la Virtus GVM ... ilmessaggero.it
BASKET SERIE A2 - VINCE LA SEBASTIANI RIETI - facebook.com facebook
Basket Serie A, Olimpia Milano-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkySportBasket #LBA #Olimpia #Virtus x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.