Basket la Dole Rimini è un rullo compressore | ottava vittoria di fila e sempre più capolista
La Dole Rimini continua il suo percorso senza sosta, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva e consolidando la posizione di testa nel campionato. La squadra dimostra compattezza e solidità, mantenendo un ruolino di marcia costante e stabile al vertice della classifica, in compartecipazione con Pesaro. Un andamento che evidenzia il buon stato di forma e la coesione del gruppo, confermando il ruolo di protagonista nel torneo.
La Dole Rimini non si ferma più. Con una squadra sempre più compatta, solida e dalle gerarchie ben definite trova l’ottava vittoria consecutiva e mantiene salda la vetta della classifica in coabitazione con Pesaro. Contro la Sella Cento (88-66 il finale) i biancorossi non rischiano praticamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
