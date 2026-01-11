Basket la Dole Rimini è un rullo compressore | ottava vittoria di fila e sempre più capolista

La Dole Rimini continua il suo percorso senza sosta, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva e consolidando la posizione di testa nel campionato. La squadra dimostra compattezza e solidità, mantenendo un ruolino di marcia costante e stabile al vertice della classifica, in compartecipazione con Pesaro. Un andamento che evidenzia il buon stato di forma e la coesione del gruppo, confermando il ruolo di protagonista nel torneo.

Dole Basket Rimini-Sella Cento: diretta testuale - Dieci punti dividono le due squadre, con RBR nel trio di testa insieme a Brindisi e Pesaro con 28 punti e gli ... newsrimini.it

Tutto facile per la Dole: Rimini schiaccia Cento 88-66 - Dopo la vittoria sofferta a Torino, la squadra riminese ha passeggiato in casa sulla Sella Cento vincendo con un ... corriereromagna.it

Basket Torino. . Highlights: Reale Mutua Torino - Dole Basket Rimini 64-67 | Regular Season 2025/26 | 20^ Giornata #Torino #Gialloblu #innamoraTO #RealeMutua - facebook.com facebook

