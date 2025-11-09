Basket Dole Rimini più forte degli infortuni | terza vittoria casalinga consecutiva Torino finisce ko
Terza vittoria casalinga consecutiva per la Dole Rimini, che al termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre per tutti i 40’ supera una coriacea Reale Mutua Torino (75-72). Match winner per i biancorossi Pierpaolo Marini (22 punti e 7 rimbalzi), con Denegri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.romagnasport.com/news/dole-basket-rimini-presentata-la-quarta-edizione-di-rivierabanca-high-five-school - facebook.com Vai su Facebook
Basket A2, hurrà Dole: contro Reale Mutua terza vittoria di fila in casa (75-72) - Match winner per i biancorossi Pierpaolo Marini (22 punti e 7 rimbalzi), con Denegri (16) e Tomassini (11 con tre triple) in doppia cifra ... Riporta altarimini.it
Continua la corsa della Dole: Rimini si difende sul parquet di casa e vince 75-72 contro Torino - In bilico sul “filo della sirena”, ma alla fine il pubblico del Palasport Flaminio può festeggiare. Scrive corriereromagna.it
Dole Rimini, vittoria di cuore: Torino battuta 75-72 al Flaminio - La Dole Rimini Basket ritrova il successo e il calore del suo pubblico al Flaminio, superando la Reale Mutua Torino per 75- chiamamicitta.it scrive