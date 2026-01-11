Bani Khoshnoudi la società civile ha in sé molte possibili democrazie
Bani Khoshnoudi, regista, artista e attivista, vive a Parigi dopo aver lasciato l’Iran a causa delle ripercussioni del suo film sulle rivolte del 2009. La sua riflessione sulla società civile evidenzia come essa contenga molteplici potenzialità democratiche. In questo contesto, la sua esperienza e il suo pensiero offrono uno sguardo approfondito sulle possibili evoluzioni delle democrazie contemporanee.
