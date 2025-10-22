D’Alema | Se i cittadini non votano più l’Occidente curi le proprie democrazie prima di fare la guerra agli autocrati

Con una battuta tagliente rivolta al giornalista del Corriere della Sera Federico Rampini, noto per le sue posizioni atlantiste, Massimo D’Alema ha aperto il suo intervento al XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti a Roma. Tra gli ospiti, anche lo storico Luciano Canfora. “Mi trovo più d’accordo col Rampini di una volta che col Rampini approdato a questa combattività occidentale”, ha esordito l’ex presidente del Consiglio, oggi alla guida della Fondazione Italianieuropei. Una frase di apertura che ha subito chiarito il tono del discorso: critico verso la rigidità ideologica dell’Occidente e preoccupato per un mondo che, a suo giudizio, sta cambiando più rapidamente di quanto le democrazie europee siano in grado di comprendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

