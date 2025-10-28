Evra ci va giù pesante | Adesso i giocatori non hanno più scuse sono alla Juve e se non sono contenti se ne devono andare Quando c’ero io se dopo 5 minuti eri sullo 0-0 protestavano anche dalla tribuna La società ha perso i veri valori

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evra ci va giù pesante sulla Juve e sui calciatori bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatore. Le parole di Evra, ex calciatore della Juve, sul proprio profilo Instagram sul momento che stanno vivendo i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. ESONERO TUDOR – «Grazie mister per tutto, questo è un messaggio per i giocatori perché se esonerano il tuo allenatore vuol dire che non hai fatto il tuo lavoro. A me è successo una sola volta allo United, con Moyes, e mi sono sentito una m***a. Spero che questi giocatori avranno questa sensazione, perché se sono lì hanno già passato due-tre allenatori». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

