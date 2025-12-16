Orti d’Oro dell' associazione Allegrino | 20 anni di amicizia solidarietà e natura per gli over 65 FOTO

Gli “Orti d’Oro” dell’associazione Domenico Allegrino celebrano vent’anni di attività dedicata agli over 65. Spazi di natura e solidarietà situati in via Fosso Cavone e via Lagonegro, offrono opportunità di socializzazione e auto-sostentamento per gli anziani, consolidando un progetto di amicizia e cura del territorio nel corso degli anni.

Compiono vent’anni gli “Orti d’oro” dell’associazione Domenico Allegrino. Spazi destinati agli over 65 realizzati nei terreni di via Fosso Cavone e via Lagonegro e anche quest’anno c’è stata l’assegnazione a chi se ne occuperà coltivandoli e raccogliendo i frutti del proprio lavoro. La cerimonia. Ilpescara.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Orti d’Oro" dell'associazione Allegrino: 20 anni di amicizia, solidarietà e natura per gli over 65 [FOTO] - Tra via Fosso Cavone e via Lagonegro, gli orti dedicati agli anziani continuano a coltivare benessere, socialità e valori condivisi: ecco chi li gestirà nel 2025 ... ilpescara.it

Nascono gli “orti d’oro” - L'iniziativa di responsabilità sociale d'impresa è realizzata grazie alla partnership tra l'associazione Domenico Allegrino Onlus di Pescara e l'azienda Sogeda Quaranta orti urbani di 75 metri quadri ... vita.it

Giovedì 11 dicembre l’ apre le sue porte per il convegno . Un’occasione per riflettere sul ruolo degli orti botanici come laboratori di ricerca, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.