Bagno di sangue in Iran Trump valuta l' attacco

In Iran, le recenti proteste si sono intensificate, portando a una dura repressione che ha causato numerose vittime e numeri record di arresti. La situazione si sta aggravando, mentre le autorità affrontano una crescente tensione sociale. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Donald Trump valuta un possibile intervento militare. La crisi in Iran continua a essere al centro dell’attenzione internazionale, evidenziando le sfide di stabilità e sicurezza nella regione.

