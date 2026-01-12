Bagno di sangue in Iran bagno di sangue | Trump valuta l' attacco Il bilancio le proteste e i nemici di Dio

In Iran, dopo diciassette giorni di proteste diffusissime, la repressione si è intensificata, causando un crescente bilancio di vittime e scontri. Le tensioni aumentano mentre le autorità affrontano le manifestazioni e le accuse di violenze. Nel contesto internazionale, anche gli Stati Uniti considerano possibili interventi, alimentando un quadro di instabilità politica e sociale nel paese.

Mentre l'Iran alza il tiro, giunti ormai al diciasettesimo giorno di proteste in tutto il paese, la repressione si trasforma in un bagno di sangue con centinaia di morti, 2000 denuncia la fondazione della Nobel Mohammadi. Trump valuta l'attacco. Teheran ribatte: "Pronti a reagire anche contro Israele". È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, oltre 10mila arresti. Dobbiamo usare il condizionale perché da Teheran le notizie escono con difficoltà a causa del blocco di Internet imposto dal regime.

