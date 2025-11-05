Stefania Sandrelli dal flirt con De Niro al dolore per suo fratello | Ho amato 3 uomini

Decisamente interessante l’intervista concessa da Stefania Sandrelli al Corriere della Sera. Sguardo rivolto al passato e analisi di una vita tra sentimenti e set. Svariati i retroscena raccontati, alcune dei quali riguardano importanti nomi del cinema internazionale, come Robert De Niro. Il legame con Pasolini. Stefania Sandrelli ha oggi 79 anni e un bagagliaio colmo di ricordi e aneddoti. Alcuni riguardano Pasolini, che ha conosciuto quando era giovanissima. Sua madre affittò un appartamento all’Eur e così si ritrovò a essere sua vicina di casa: “Con Pier Paolo prendevo il gelato. Lui era già il grande poeta, io non ancora così nota”. 🔗 Leggi su Dilei.it

