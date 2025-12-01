Taxi Driver Jodie Foster era convinta che Robert De Niro fosse noioso sul set del film di Scorsese
La star ha raccontato la propria esperienza sul set del capolavoro del 1976 e i consigli che ricevette dalla star protagonista nel ruolo di Travis Bickle. Jodie Foster conobbe giovanissima Robert De Niro sul set di Taxi Driver di Martin Scorsese ma lo trovò, all'epoca, alquanto noioso. L'attrice aveva soltanto 12 anni quando fu scelta per interpretare una prostituta minorenne nel film. Recitando al suo fianco, Foster ha dichiarato di aver trovato inizialmente piuttosto monotono il Method Acting di De Niro, anche se poi cambiò idea al riguardo. Robert De Niro non riusciva a parlare a Jodie Foster Ospite del Marrakech Film Festival, Jodie Foster ha dichiarato: "Ripetevamo le battute, e poi le ripetevamo una seconda e una terza volta" ha spiegato Foster "E sono sicura . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
