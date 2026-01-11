È stato segnalato un avvistamento di un lupo tra Gorgonzola e Bussero, nella zona rurale. Il Comune invita alla prudenza e raccomanda di tenere i cani al guinzaglio. Le autorità competenti stanno verificando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e degli animali. È importante rispettare le indicazioni e mantenere comportamenti prudenti nelle aree interessate.

Bussero (Milano) – Un avvistamento nelle campagne fra Bussero e Gorgonzola, “è un lupo”. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi da un cittadino e guardia venatoria, ed è già nelle mani degli enti competenti. Il dibattito in rete, fra esperti e non, impazza. E un invito alla prudenza, e soprattutto a comportamenti corretti “in caso di”, arriva anche dalle istituzioni. Risale a qualche giorno fa la segnalazione, corredata da un video che immortala, a ridosso di un fosso, la corsa di un canide di grosse dimensioni e di colore scuro. Un lupo, senza dubbio, per chi riprende. Dell’animale, ad oggi, più nessuna traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avvistato un lupo tra Gorgonzola e Bussero. Scatta l’appello del Comune: “Prudenza e cani al guinzaglio”

