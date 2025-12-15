Barasso lupo selvatico si aggira per le strade del paese Il sindaco | Tenete i cani al guinzaglio

Un lupo selvatico è stato avvistato nelle strade di Barasso, suscitando preoccupazioni tra i residenti. Il sindaco Di Renzo Scolari ha invitato i cittadini a mantenere i cani al guinzaglio, rassicurando sulla sicurezza del paese. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla convivenza tra fauna selvatica e comunità umana.

Barasso (Varese), 15 dicembre 2025 – Il sindaco Di Renzo Scolari ha tranquillizzato i suoi concittadini dopo la foto che circola in Rete e che ritrae un animale selvatico, molto probabilmente un lupo. “La situazione è sotto controllo, Ats è già stata avvisata. Attualmente non occorre adottare alcun provvedimento. Invito tutti a mantenere la calma e a evitare di circolare accompagnati da animali domestici nelle ore buie”. Intanto Ats Insubria ha comunicato che l’animale è un esemplare in dispersione, non è un pericolo per l’uomo e che è già stata segnalata la situazione anche alla polizia faunistica. Ilgiorno.it

