autonomia strategica tra geopolitica e allocazione di portafoglio la visione di barclays

L’autonomia strategica tra geopolitica e gestione del portafoglio rappresenta una sfida cruciale per gli investitori. La visione di Barclays analizza come le dinamiche internazionali influenzino le decisioni di investimento, in un contesto in cui le politiche degli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, continuano a modellare il sentiment di mercato. Una comprensione approfondita di questi elementi è essenziale per orientare efficacemente le strategie finanziarie nel nuovo anno.

A nuovo anno appena iniziato, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, appare già come “uno dei principali motori del sentiment del mercato”, chiamato ad affrontare la non facile “sfida” di trovare un equilibrio tra le politiche “ America First ” e le misure di accessibilità economica rivolte a Main Street, senza compromettere la performance di Wall Street. Questa è l’analisi che emerge da un recente report di Barclays, che sottolinea come il cardine per gli investimenti restino diversificazione internazionale e autonomia strategica. Trump l’equilibrista. La banca d’affari segnala come i tassi di approvazione per l’amministrazione Trump “sono in costante calo a causa dei venti contrari sui dazi e degli elevati tassi di interesse, che continuano a mettere sotto pressione i consumatori”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

