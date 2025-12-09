Dramma al Pronto Soccorso | muore una bambina di dieci anni

Una tragedia si è consumata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni ha perso la vita. L'evento ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità locale.

FRANCAVILLA FONTANA - Una bambina di dieci anni è deceduta nel pronto soccorso dell'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana. Il dramma si è consumato nella serata di oggi, martedì 9 dicembre 2025. Le cause sono ancora da accertare e individuare con esattezza. Non è escluso che si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

