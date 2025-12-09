Dramma al Pronto Soccorso | muore una bambina di dieci anni
Una tragedia si è consumata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni ha perso la vita. L'evento ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità locale.
FRANCAVILLA FONTANA - Una bambina di dieci anni è deceduta nel pronto soccorso dell'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana. Il dramma si è consumato nella serata di oggi, martedì 9 dicembre 2025. Le cause sono ancora da accertare e individuare con esattezza. Non è escluso che si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Steve: Cillian Murphy è un preside pronto a tutto in un dramma attualissimo – Recensione
Il dramma a Milano: il giovane marchigiano aveva avuto un incidente d'auto con un amico, poi i dolori. Forse per paura avevano evitato di andare al pronto soccorso - facebook.com Vai su Facebook
Cosenza: Maurizio Magnone muore nei bagni del Pronto Soccorso. Il dramma nel racconto della moglie - La Procura ha aperto un fascicolo mentre gli esiti dell'autopsia arriveranno a gennaio. Si legge su quicosenza.it
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it