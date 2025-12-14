Pignola dramma senza fine | muore anche Francesco 9 anni dopo lo schianto che aveva ucciso il padre

A Pignola si continua a vivere un dramma senza fine dopo l'incidente che ha causato la morte di Giulio Nappi, 51 anni, e ora anche di Francesco, un bambino di appena 9 anni. La comunità si stringe nel dolore, sconvolta dalla perdita di due vite innocenti in un tragico evento che ha lasciato profonde ferite.

Nello schianto in località Pantano era deceduto il 51enne Giulio Nappi. Pignola si è svegliata oggi con una ferita ancora più profonda. Non ce l’ha fatta Francesco, il bambino di nove anni rimasto gravemente ferito nel terribile incidente stradale avvenuto giovedì 11 dicembre in località Pantano, nei pressi del Ponte delle Tavole, a pochi chilometri da Potenza. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, il piccolo è deceduto nel pomeriggio all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove era ricoverato in terapia intensiva. Nello stesso schianto aveva già perso la vita il padre, Giulio Nappi, 51 anni, morto sul colpo. Notizieaudaci.it È MORTO DON ANTONIO MELIANTE, IL PARROCO DI PIGNOLA ERA RIMASTO GRAVEMENTE USTIONATO IN UN INCIDENTE STRADALE Non ce l’ha fatta don Antonio Meliante, il parroco di Pantano di Pignola rimasto gravemente ustionato in - facebook.com facebook © Notizieaudaci.it - Pignola, dramma senza fine: muore anche Francesco, 9 anni, dopo lo schianto che aveva ucciso il padre

