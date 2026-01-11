ATP di Hong Kong Musetti perde in finale con Bublik | addio al primo titolo del 2026

Lorenzo Musetti si è arreso in finale all’Atp di Hong Kong, segnando la conclusione del suo cammino nel torneo e rimandando l’appuntamento con il primo titolo del 2026. La partita, disputata il 11 gennaio, ha visto il tennista italiano affrontare Bublik, ma non è riuscito a conquistare il titolo. Un risultato che rappresenta un passo importante nel percorso di Musetti, che ora si concentra sui prossimi impegni stagionali.

Hong Kong, 11 gennaio 2026 – Niente primo titolo del 2026 per Lorenzo Musetti che è stato battuto nella finale del torneo Atp di Hong Kong. Il carrarino, già certo di essere il numero 5 del mondo, è stato superato 7-6 -2), 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio che lo ha condizionato ed è stato superato per la sesta volta in una finale Atp, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10.

