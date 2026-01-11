LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | vince il kazako l’azzurro perde la sesta finale di fila nel circuito maggiore!

Qui trovate i risultati aggiornati della partita tra Musetti e Bublik al torneo ATP di Hong Kong 2026. Il kazako si impone in due set, 7-6, 6-3, confermando la sua buona forma e aggiungendo un nuovo titolo al suo palmarès. L'azzurro, invece, conclude la sua serie di finali perse nel circuito maggiore. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 6-7, 3-6 GAME, SET AND MATCH! Finisce qui, Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10. Musetti perde la sesta finale persa nel circuito maggiore dell’ATP, una condizione che deve assolutamente cambiare. 30-40 Esce il dritto di Bublik! Seconda. 15-40 Il primo dei tre match point se ne va con la risposta in rete del kazako. Seconda palla, match point. 0-40 Rovescio lungolinea vincente micidiale del prossimo nuovo numero 10! 0-30 Risposta profonda che da ragione a Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la sesta finale di fila nel circuito maggiore! Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik 6-7 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: nuovo break del kazako, si mette male per l’azzurro! Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Musetti-Bublik: dalle 8.30 la finale a Hong Kong; LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break; A che ora gioca Musetti contro Bublik? L'orario della finale; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Alexander Bublik nella finale del torneo di Hong Kong: programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Bublik 6-7 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: nuovo break del kazako, si mette male per l’azzurro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it Musetti-Bublik diretta, segui la finale del torneo ATP Hong Kong LIVE - 15, ma viene beffato da un dritto di Bublik e da una palla smorzata dal nastro. corrieredellosport.it

Musetti-Bublik, in diretta la finale del torneo di Hong Kong x.com

Atp Hong Kong 2026, Musetti-Bublik in finale: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.