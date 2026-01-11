atp hong kong 2026 lorenzo musetti si arrende a bublik in finale

Nel torneo ATP di Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti, recentemente entrato nella top 5 del ranking, ha concluso la propria corsa in finale perdendo contro Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita, durata un'ora e 38 minuti, ha visto il talento italiano confrontarsi con un avversario molto competitivo, confermando il livello elevato del torneo e la crescita dei protagonisti del circuito.

Lorenzo Musetti, neo top 5 del ranking Atp, si è arreso nella finale di Hong Kong a uno straordinario Alexander Bublik vittorioso per 76 63 in un’ora e 38 minuti. L’azzurro, che in semifinale aveva battuto Rublev, ha lottato con i denti per tutto il match, ma dalla fine del primo set in poi ha lamentato dei dolori al braccio destro che gli hanno impedito quanto meno di esprimersi al meglio. “ Non ho parole – ha detto Bublik a fine match – è la prima settimana dell’anno, ha già vinto il primo torneo e sono top 10. Ad aprile scorso non me lo sarei mai aspettato”. La partita. La potenza di Bublik contro i ricami di Musetti produce da subito una partita più che piacevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

