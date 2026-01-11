Atp Hong Kong 2026 Lorenzo Musetti si arrende a Bublik in finale
Nel torneo ATP di Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti, recentemente entrato nella top 5 del ranking, ha concluso la propria corsa in finale perdendo contro Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita, durata un'ora e 38 minuti, ha visto il talento italiano confrontarsi con un avversario molto competitivo, confermando il livello elevato del torneo e la crescita dei protagonisti del circuito.
Lorenzo Musetti, neo top 5 del ranking Atp, si è arreso nella finale di Hong Kong a uno straordinario Alexander Bublik vittorioso per 76 63 in un’ora e 38 minuti. L’azzurro, che in semifinale aveva battuto Rublev, ha lottato con i denti per tutto il match, ma dalla fine del primo set in poi ha lamentato dei dolori al braccio destro che gli hanno impedito quanto meno di esprimersi al meglio. “ Non ho parole – ha detto Bublik a fine match – è la prima settimana dell’anno, ha già vinto il primo torneo e sono top 10. Ad aprile scorso non me lo sarei mai aspettato”. La partita. La potenza di Bublik contro i ricami di Musetti produce da subito una partita più che piacevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: ATP Hong Kong 2026, Bublik piega Giron ed affronterà Musetti in finale
Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: finale pirotecnica ad inizio mattina
Musetti in finale all'Atp Hong Kong 2026: Rublev battuto in tre set; Lorenzo Musetti è numero 5 ATP! La finale a Hong Kong gli vale la Top 5 del ranking mondiale · Tennis; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Alexander Bublik nella finale del torneo di Hong Kong: programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta.
ATP Hong Kong, Musetti: “Le finali non sono le mie partite. Speriamo che la prossima sia quella buona” - Le finali non sono le mie partite", ha detto Lorenzo Musetti dopo la sconfitta di Hong Kong ... ubitennis.com
Ad Hong Kong Musetti cede sul più bello, ko in due set contro Bublik - Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. rainews.it
Musetti-Bublik, in diretta la finale del torneo di Hong Kong x.com
L'azzurro supera il russo nella semifinale del torneo di Hong Kong e centra la migliore posizione di sempre per un italiano nell'epoca del computer dopo Sinner e Panatta - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.