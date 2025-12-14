atletica fitzgerald e renders vincono tra gli under 20 agli europei di cross italiani attardati

Gli Europei di Cross Country under 20 si sono svolti a Lagoa, Portogallo, con protagonisti gli atleti più giovani. Innes Fitzgerald ha dominato la gara femminile, mentre altri talenti si sono confrontati su un percorso impegnativo. L'evento ha messo in luce le nuove promesse dell’atletica europea, anche se gli atleti italiani hanno incontrato alcune difficoltà.

Innes Fitzgerald ha trionfato tra le under 20 agli Europei di Cross, imponendosi in maniera nitida sull’esigente e rognoso percorso allestito sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La 19enne britannica ha attaccato fin dalle battute iniziali, ha progressivamente staccato le proprie avventure e ha saputo controllare la situazione con grande disinvoltura lungo i 4.450 metri, completando la fatica con il tempo di 14:35. La britannica si era presentata in terra lusitana con i favori del pronostico, dopo che in estate aveva strabiliato agli Europei Under 20 con la doppietta d’oro tra 3000 e 5000 metri, senza dimenticarsi dell’ottavo posto sui 3000 metri agli ultimi Europei Indoor assoluti. Oasport.it

