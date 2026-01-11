Atalanta in corsa | De Ketelaere e Pasalic stendono il Torino

L'Atalanta conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Torino 2-0, grazie alle reti di De Ketelaere e Pasalic. La squadra di Palladino mantiene un buon ritmo in campionato, rafforzando la propria posizione in classifica. La partita ha visto anche momenti di tensione, con contestazioni dei tifosi ospiti nei confronti della società. Un risultato che sottolinea il buon momento della Dea, in un contesto di tensione tra tifoserie.

Terza vittoria consecutiva per la squadra di Palladino: 2-0 ai granata e classifica che sorride. Contestazione dei tifosi ospiti contro Cairo. L’Atalanta di Raffaele Palladino continua il suo momento positivo e centra la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana, superando 2-0 il Torino grazie alle reti di Charles De Ketelaere e Mario Pasalic. . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: De Ketelaere e Pasalic lanciano l'Atalanta, Torino al tappeto per 2-0

Leggi anche: Atalanta-Torino 2-0, decidono le reti di De Ketelaere e Pasalic

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atalanta-Torino, le pagelle: De Ketelaere trascinatore da 7,5. Tameze la vede poco, 5; Atalanta-Torino 2-0, le pagelle: De Ketelaere (7,5) si sblocca, Pasalic (6,5) il gol con dedica al papà, Zalewski (7) in crescita,...; Atalanta in formato Champions League! Charles De Ketelaere torna al gol e segna anche Mario Pasalic, Torino battuto 2-0 alla New Balance Arena; Serie A, Atalanta-Torino 2-0: la Dea ribadisce le proprie aspirazioni di “Europa” - Aggiornamento del 10 Gennaio delle ore 23:55.

Atalanta-Torino 2-0, decidono le reti di De Ketelaere e Pasalic - Nella 20esima giornata di Serie A alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta si impone per 2- msn.com