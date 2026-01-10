De Ketelaere e Pasalic lanciano l' Atalanta Torino al tappeto per 2-0

L'Atalanta ottiene la terza vittoria consecutiva battendo il Torino 2-0, con reti di De Ketelaere e Pasalic. I bergamaschi consolidano così la loro posizione in classifica, mentre i granata subiscono la nona sconfitta stagionale. La partita si è svolta a Bergamo, confermando il buon momento della squadra di Palladino.

