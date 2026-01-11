Atalanta-Torino 2-0 decidono le reti di De Ketelaere e Pasalic

Nella ventunesima giornata di Serie A, l’Atalanta vince 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena di Bergamo. Le reti di De Ketelaere e Pasalic hanno deciso l’incontro, consolidando la posizione della squadra bergamasca in classifica. La partita si è svolta in un contesto di equilibrio, con un risultato che riflette le dinamiche del match.

Nella 20esima giornata di Serie A alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta si impone per 2-0 sul Torino. Parziale di 1-0 già nel primo tempo per i bergamaschi che dominano nel possesso palla e al 13esimo passano in vantaggio grazie a un’incornata di Charles De Keteleare su corner battuto da Lorenzo Bernasconi. Il belga riesce a staccare e impattare sul pallone di testa che si insacca alla sinistra di Paleari. Nella seconda frazione di gioco la Dea sfiora subito il raddoppio al 49esimo con il palo centrato da Davide Zappacosta dopo un aggancio in area. I Granata provano a dare una svolta al match con l’ingresso in campo di forze fresche: Giovanni Simeone al posto di Duvan Zapata, Emirhan Ilkhan per l’ammonito Adrien Tameze e Che Adams per Cyril Ngonge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

