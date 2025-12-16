Maltrattamenti in famiglia Violenze e minacce alla compagna Scene di terrore davanti ai figli

L'articolo affronta il tema dei maltrattamenti in famiglia, evidenziando le violenze e le minacce che avvengono tra partner. Viene descritto un contesto di paura e tensione quotidiana, in cui le scene di violenza e umiliazioni si verificano spesso in presenza dei figli, lasciando profonde ferite emotive e psicologiche.

© Ilgiorno.it - Maltrattamenti in famiglia. Violenze e minacce alla compagna. Scene di terrore davanti ai figli Un clima di paura quotidiana, fatto di umiliazioni, scatti d’ira e violenze psicologiche tra le mura domestiche, spesso sotto gli occhi dei figli piccoli. È questo lo scenario che la Polizia di Stato di Varese ha ricostruito mettendo fine, con un arresto, a quello che gli investigatori definiscono senza esitazioni un vero e proprio calvario familiare. Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura del Daspo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente. Ilgiorno.it MALTRATTAMENTI in famiglia: come difendersi? Taurisano, minacce e violenze contro i genitori: arrestato 40enne per maltrattamenti in famiglia - A Taurisano, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di Gagliano del Capo per maltrattamenti in famiglia. msn.com

Minacce di morte e di tortura alla compagna: la polizia di Varese arresta un 37enne - L'uomo, cittadino italiano, è stato raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere eseguita dalla Squadra Mobile: è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, messi ... varesenoi.it

Maltrattamenti in famiglia, violenze e stalking: emergenze quotidiane x.com

Arrestato a Varese un 37enne per maltrattamenti in famiglia, indagini della Squadra Mobile in corso. - facebook.com facebook