Arrestato 48enne turco residente a Luisago | violenze e maltrattamenti contro la consorte
Un 48enne turco residente a Luisago è stato arrestato dai carabinieri di Fino Mornasco su ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver commesso violenze e maltrattamenti nei confronti della propria consorte. L’intervento è avvenuto nella serata del 18 dicembre, segnando un passo importante nella tutela delle vittime di violenza domestica nella zona.
Nella serata del 18 dicembre i carabinieri di Fino Mornasco hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Como nei confronti di un 48enne di nazionalità turca, già noto alle forze dell’ordine.L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari a Luisago, dovrà. 🔗 Leggi su Quicomo.it
