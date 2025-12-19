Arrestato 48enne turco residente a Luisago | violenze e maltrattamenti contro la consorte

Un 48enne turco residente a Luisago è stato arrestato dai carabinieri di Fino Mornasco su ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver commesso violenze e maltrattamenti nei confronti della propria consorte. L’intervento è avvenuto nella serata del 18 dicembre, segnando un passo importante nella tutela delle vittime di violenza domestica nella zona.

