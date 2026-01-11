Asp Valsanterno un 2025 positivo | Eventi tutti molto partecipati Speriamo entrino nuovi giovani

Il bilancio del 2025 di Asp Valsanterno, associazione di pescatori della vallata con il fiume Santerno al centro, evidenzia eventi molto partecipati e un crescente interesse, soprattutto tra i giovani. L’anno si è concluso con risultati soddisfacenti, segnando un passo avanti nella promozione della comunità e della tutela del territorio. Speriamo che questa dinamica possa continuare nel prossimo futuro, favorendo un coinvolgimento sempre più ampio e duraturo.

Il bilancio del 2025 di Asp Valsanterno, associazione di pescatori della vallata con il fiume Santerno nel cuore, è più che positivo. Tante le iniziative organizzate dal sodalizio e numerosi gli interventi ambientalisti di recupero dei pesci, soprattutto nel periodo estivo di scarse precipitazioni con i corsi d’acqua della zona in crisi, ai quali hanno preso parte i volontari tesserati. Un inverno di attività ridotta, invece, durante il quale ripassare le pagine più importanti vissute nell’arco dell’anno appena concluso e per sviluppare nuove idee. Dal punto di vista sportivo, infatti, Asp Valsanterno ha raccolto risultati di rilievo sia in ambito agonistico che organizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

