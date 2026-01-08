Consigli di quartiere partecipati nuovi incontri in programma

Il Comune di Udine continua a promuovere i Consigli di quartiere partecipati, strumenti pensati per favorire il dialogo e la collaborazione tra cittadini e amministrazione. Sono in programma nuovi incontri che offrono l’opportunità di condividere idee, segnalare esigenze e contribuire alla crescita del territorio. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Prosegue il percorso dei Consigli di quartiere partecipati del Comune di Udine, strumento nato con l'intento di favorire il confronto e la partecipazione attiva tra cittadini e amministrazione. Nel mese di gennaio 2026 sono in programma tre incontri pubblici nei quartieri Udine sud – Baldasseria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Ecco i nuovi consiglieri di Quartiere e i nuovi invitati permanenti Leggi anche: Consigli di quartiere. Oltre 2.500 voti online Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ecco i nuovi consigli di quartiere. Tutte le preferenze dei 177 candidati. Alle urne hanno votato in 3mila - L’esito delle elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione con tutte le preferenze dei 177 candidati al via. ilrestodelcarlino.it "Consigli di quartiere ridicoli. Hanno voluto piazzare i loro" - Il presidente di Italia Viva, Etienn Lucarelli, si unisce al coro delle critiche sui nuovi consigli di quartiere. ilrestodelcarlino.it Savona, al via i consigli di quartiere. Ecco chi sono i 103 candidati in corsa - Se eletti saranno loro a rappresentare il quartiere, saranno la “linfa” dei nuovi consigli di zona (di quartiere appunto) che in realtà sono un ... ilsecoloxix.it ZLO?INI IZ SENKE 34 - ?OR?E BOŽOVI? GIŠKA i njegova životna pri?a (sve 4 epizode) Leggi l'articolo - Biella: due nuove date per l'elezione dei presidenti dei consigli di quartiere #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com facebook Cesena sperimenta il voto online per l'elezione dei consigli di Quartiere. Fino a sabato c'è la scheda via web con lo Spid, domenica alle urne in modo tradizionale #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.