Halloween e molto altro a Lo Spiffero Tutti gli eventi dedicati ai giovani

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro di aggregazione giovanile “Lo spiffero” di Viterbo organizza una serie di eventi dal 30 ottobre al 2 novembre aperta a tutti.Il programma30 ottobre, dalle ore 17Inizia il laboratorio di fumetto: 10 sessioni, organizzate ogni giovedì (dal 30 ottobre al 18 dicembre) in cui è possibile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Halloween Molto Altro Spiffero