Halloween e molto altro a Lo Spiffero Tutti gli eventi dedicati ai giovani
Il centro di aggregazione giovanile “Lo spiffero” di Viterbo organizza una serie di eventi dal 30 ottobre al 2 novembre aperta a tutti.Il programma30 ottobre, dalle ore 17Inizia il laboratorio di fumetto: 10 sessioni, organizzate ogni giovedì (dal 30 ottobre al 18 dicembre) in cui è possibile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
I biscotti mostruosi sono perfetti per festeggiare Halloween. Molto semplici e veloci da preparare, piaceranno a grandi e piccini. https://blog.giallozafferano.it/ledolcezzedimammanene/ricetta-biscotti-mostruosi/ Vai su Facebook