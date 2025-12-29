Il dibattito sul dimensionamento scolastico si intensifica, con alcune posizioni che contestano le decisioni della Regione e accusano il Governo di strumentalizzazione. Mucciacciaro (Lega) chiede l’azzeramento delle scelte regionali, mentre Ndc critica l’approccio, ritenendo che si preferisca alimentare polemiche anziché affrontare i problemi concreti. È importante analizzare con attenzione le responsabilità di ciascuna parte per comprendere le implicazioni di questa vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti “Usare il Governo come capro espiatorio per nascondere scelte sbagliate della Regione è un atto di irresponsabilità. È il solito sterile esercizio del buttare tutto in caciara. Le norme nazionali stabiliscono criteri generali, ma le decisioni sugli accorpamenti spettano alla Regione Campania”. Lo dichiara Lucio Mucciacciaro, Responsabile Sanità della Lega. “Qui non è in discussione il principio del dimensionamento – spiega – bensì una proposta che non rispetta i criteri di contiguità territoriale e di buon senso. Richiamare responsabilità ‘centrali’ non può servire a eludere il merito delle decisioni assunte a livello regionale, che avrebbero potuto orientarsi su soluzioni più sostenibili partendo dal comune capoluogo come accaduto in altre province campane”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimensionamento scolastico, Mucciacciaro (Lega) “Regione azzeri tutto. Ndc preferisce buttarla in caciara”

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, Lega: “Rivalutare accorpamento Ic San Pio, Regione tuteli aree interne”

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): “Evitare strumentalizzazioni: scelte provengono dal Governo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dimensionamento scolastico, Lega: “Rivalutare accorpamento Ic San Pio. Regione tuteli aree interne” - “Consideriamo il dimensionamento scolastico una materia che richiede equilibrio, trasparenza e una profonda conoscenza dei territori. msn.com