Mucciacciaro Lega | Mastella e Fico alleanza di convenienza

Fremondoweb.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa L’ex sindaco di Fragneto L’Abate critica duramente l’intesa tra Mastella e Fico: “Altro che campo largo, è solo un compromesso familiare e politico” “Non servono più giustificazioni: Mastella ha scelto Fico e Fico ha scelto Mastella. È una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

mucciacciaro lega mastella e fico alleanza di convenienza

© Fremondoweb.com - Mucciacciaro (Lega): “Mastella e Fico, alleanza di convenienza”

News recenti che potrebbero piacerti

mucciacciaro lega mastella ficoMucciacciaro (Lega): “Mastella replica lo schema di continuità familiare, ma la sua stagione è arrivata al capolinea” - Ma se l’accordo è davvero così trasparente, perché continuare a nascondersi dietro ... Scrive ntr24.tv

mucciacciaro lega mastella ficoMastella: "Fico il più democristiano dei 5 Stelle, in Campania vincerà" - Nessuno credeva che riuscissi a fare una lista, anche tra gli alleati. Riporta msn.com

mucciacciaro lega mastella ficoClemente Mastella. "Ci sono io, in Campania vincerà Fico" - Il sindaco di Benevento su Repubblica: "Dei 5S il più democristiano che ho conosciuto è lui. Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Mucciacciaro Lega Mastella Fico