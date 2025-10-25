Mucciacciaro Lega | Mastella e Fico alleanza di convenienza

Comunicato Stampa L’ex sindaco di Fragneto L’Abate critica duramente l’intesa tra Mastella e Fico: “Altro che campo largo, è solo un compromesso familiare e politico” “Non servono più giustificazioni: Mastella ha scelto Fico e Fico ha scelto Mastella. È una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Mucciacciaro (Lega): “Mastella e Fico, alleanza di convenienza”

