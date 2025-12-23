A partire da sabato 10 gennaio 2026, Rai 1 propone una nuova sfida tra programmi di successo: Antonella Clerici con The Voice Kids si confronta con C’è Posta per Te, il popolare show di Maria De Filippi su Canale 5. La competizione tra due format amatissimi rappresenta un momento di interesse per il pubblico, offrendo un’alternativa di intrattenimento di qualità sulle principali reti italiane.

Rai 1 ha deciso che sarà Antonella Clerici con The Voice Kids a sfidare da sabato 10 gennaio 2026 C’è Posta per Te, il programma di maggior successo di Canale 5 e Maria De Filippi. Dopo diversi tentativi cannati, su tutti Ora o Mai Più nella scorsa stagione, che si è letteralmente schiantato contro la Posta di Maria, la rete ammiraglia Rai per il sabato sera di inizio 2026 punta sulla versione Kids del talent show, fresco di edizione Senior con la vittoria di Francesco De Siena. Non sarà la prima volta di The Voice Kids contro C’è Posta per Te e, numeri alla mano, il baby talent della Clerici negli ultimi anni è stato l’unico a tener botta contro la corazzata della De Filippi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The Voice Kids sfida (di nuovo) C’è Posta per Te

Leggi anche: ‘The Voice Kids’, a Benevento le riprese per il talent show di Rai Uno

Leggi anche: GLI SHOW 2026 DI RAI1: TALI E QUALI, THE VOICE KIDS E POI “IL VUOTO”, PER ORA ALMENO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Voice Kids, 1a puntata/ Diretta: Gigi D’Alessio lancia la sfida per la finale - The Voice Kids debutta oggi, su Raiuno: Antonella Clerici torna in onda con i talenti più piccoli. ilsussidiario.net

Clerici sfida Gerry Scotti: “The Voice Kids contro Io Canto al mercoledì? Non mi tirerei indietro” - Antonella Clerici nella conferenza stampa di The Voice Kids ha lanciato una sfida a Gerry Scotti, tornato in onda su Canale5, in prima serata, con Io Canto Generation. fanpage.it

‘The Voice Kids’, la sfida finale dei dodici giovani talenti - The Voice Kids, ci siamo, è tempo di finale: andrà in onda in prima serata venerdì 22 dicembre su Rai 1, l’ultimo atteso appuntamento con la versione junior del talent condotto da Antonella Clerici ... repubblica.it

Felix su You Quiz on the Block questo 24 dicembre: un episodio da non perdere!

Qualche scatto delle prove e prima di cominciare. Ci vediamo a gennaio con “The Voice Kids" quarta edizione - facebook.com facebook

Anche per il 2024 la scelta ricade sul vincitore di The Voice Kids Simone Grande. A Madrid Simone canta per primo la sua allegra e ritmata "Pigiama party" portando sul palco un vero e proprio spettacolo! #jesc2025 #junioreurovision2025 #simonegrande x.com