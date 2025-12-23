Rai 1 ha scelto di affidare ad Antonella Clerici la conduzione della nuova edizione di The Voice Kids, che a partire da sabato 10 gennaio 2026 entrerà in diretta sfidando C’è Posta per Te, il programma di maggior successo di Canale 5 e Maria De Filippi. Dopo diversi tentativi non riusciti – su tutti Ora o Mai Più, lo show della scorsa stagione – la rete ammiraglia Rai punta per il sabato sera di inizio 2026 su un formato già collaudato e di successo, la versione Kids del talent show, fresca della recente edizione Senior vinta da Francesco De Siena. Il baby talent che tiene testa a Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - The Voice Kids torna a sfidare C’è Posta per Te il sabato sera

Francesco De Siena vince The Voice Senior con una canzone di Dalla; The Voice, boom di ascolti per il gioiellino della Rai. Nel 2026 debutta il terzo spin-off, ecco quando e come sarà; Clementino al Palapartenope: «Tanti amici per una notte di adrenalina»; Junior Eurovision, undicenne romano rappresenta l’Italia.

The Voice Kids torna su Rai 1, Antonella Clerici svela le prime Anticipazioni - Antonella Clerici torna al timone della nuova edizione di The Voice Kids, il talent show riservato ai giovani talenti canori con una giuria d’eccezione composta da Lorenda Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio ... comingsoon.it

The Voice Kids, da stasera in tv (venerdì 15 novembre) torna il talent condotto da Antonella Clerici: giuria, coach e regolamento - Da stasera in tv, venerdì 15 novembre, torna su Rai 1 in prima serata “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. ilmessaggero.it

Antonella Clerici, la conduttrice di The Voice Kids torna in tv. La strada per il successo, le storie d'amore e la figlia Maelle - Questa sera, 22 novembre, Antonella Clerici torna in televisione per la nuova edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovani appassionati di musica. ilmessaggero.it

